Назальная вакцина против ковида будет использоваться для ревакцинации
В данный момент препарат проходит клинические исследования, которые позволят подтвердить безопасность и эффективность новой формы "Спутника V".
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Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, которую разработал центр им. Гамалеи, планируется использовать для ревакцинации населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан", — говорится в сообщении ведомства.
Для проведения клинических исследований вакцины центр получит 187,8 миллиона рублей. Они будут проходить в два этапа с участием взрослых добровольцев. Эти испытания позволят подтвердить безопасность и эффективность назальной формы препарата "Спутник V".
Ранее Лайф сообщал, что ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида — "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра. Разработку могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года.
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