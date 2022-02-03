Назальная вакцина против ковида будет использоваться для ревакцинации

Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, которую разработал центр им. Гамалеи, планируется использовать для ревакцинации населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Для проведения клинических исследований вакцины центр получит 187,8 миллиона рублей. Они будут проходить в два этапа с участием взрослых добровольцев. Эти испытания позволят подтвердить безопасность и эффективность назальной формы препарата "Спутник V".