Неизвестные "заминировали" 30 школ в Москве и области

Анонимные сообщения с угрозами поступили в 30 школ, находящихся в Москве и Подмосковье, специалисты проверяют информацию, на месте работают кинологи.

"Поступило анонимное сообщение о том, что 25 школ в Москве и пять школ в подмосковном Королёве заминированы. Информация проверяется, на месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", — рассказал источник ТАСС.

В последнее время подобные ложные "минирования" происходят во многих российских регионах. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территории школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.