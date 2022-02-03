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Неизвестные "заминировали" 30 школ в Москве и области

На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи.

3 февраля, 09:18

Фото © Shutterstock

Анонимные сообщения с угрозами поступили в 30 школ, находящихся в Москве и Подмосковье, специалисты проверяют информацию, на месте работают кинологи.

"Поступило анонимное сообщение о том, что 25 школ в Москве и пять школ в подмосковном Королёве заминированы. Информация проверяется, на месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", — рассказал источник ТАСС.

В Красноярске эвакуировали учеников нескольких школ из-за "минирования"

В Красноярске эвакуировали учеников нескольких школ из-за "минирования"

В последнее время подобные ложные "минирования" происходят во многих российских регионах. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территории школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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