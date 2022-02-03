"Любое движение оценивает": Нападающий "Спартака" Соболев назвал главное качество Ваноли

"Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твоё движение оценивает, хочет, чтобы всё было идеально", — рассказал Соболев.

Опять без побед: "Спартак" сыграл вничью во втором матче под руководством Ваноли

Добавим, что при Паоло Ваноли красно-белые провели уже два матча, однако не сумели одержать победу. Встречи с "Ригой" и "Слованом" закончились вничью.