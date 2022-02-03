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Очевидцы сняли на видео пожар на канатной дороге в Шерегеше

Дым заметили на верхней станции на горе Зелёной в секторе Е. Сейчас сотрудники горнолыжного комплекса высаживают из кабинок пассажиров.

3 февраля, 09:27

Дым от пожара на станции канатной дороги в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пожар произошёл на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Об этом Лайфу сообщил гражданский журналист с места событий.

Предварительно, возгорание произошло на станции канатной дороги, дым заметили на горе Зелёной в секторе Е. При этом пока не ясно, что именно загорелось. Отмечается, что сейчас сотрудники горнолыжного комплекса высаживают из кабинок пассажиров. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

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Ранее Лайф рассказывал, что из-за крупной аварии в энергосистеме Центральной Азии, которая произошла в конце января, на горнолыжном курорте "Амирсой" в Узбекистане произошёл сбой в работе канатной дороги, в результате которого туристы на некоторое время застряли в кабинках.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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