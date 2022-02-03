Очевидцы сняли на видео пожар на канатной дороге в Шерегеше

Дым от пожара на станции канатной дороги в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пожар произошёл на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Об этом Лайфу сообщил гражданский журналист с места событий.

Предварительно, возгорание произошло на станции канатной дороги, дым заметили на горе Зелёной в секторе Е. При этом пока не ясно, что именно загорелось. Отмечается, что сейчас сотрудники горнолыжного комплекса высаживают из кабинок пассажиров. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.