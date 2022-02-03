Режиссёра Виктора Мережко проводили в последний путь аплодисментами

Кадры с прощальными аплодисментами Виктору Мережко. Видео © LIFE

Кадры с церемонии прощания с кинорежиссёром и сценаристом Виктором Мережко. Видео © LIFE

В Москве прошла церемония прощания с кинорежиссёром и сценаристом Виктором Мережко, по окончании которой его проводили аплодисментами. Лайф публикует кадры с места событий.

Возложение цветов на прощальной церемонии с Виктором Мережко. Фото © LIFE / Римма Львова

Церемония прощания с Виктором Мережко. Фото © LIFE / Римма Львова

Евгений Герасимов возлагает цветы на прощальной церемонии. Фото © LIFE / Римма Львова

Фото © LIFE / Римма Львова

Народный артист РФ Евгений Герасимов, который был в дружеских отношениях с режиссёром, подчеркнул гениальность Мережко, его принципиальность при создании картин, личные качества и верность семье и друзьям.

Евгений Герасимов говорит прощальные слова о покойном режиссёре. Фото © LIFE / Римма Львова

Евгений Герасимов — прощальные слова о покойном режиссёре. Видео © LIFE

"Он был для меня очень близким, настоящим другом, который в первых моих лентах, фрагментах, жизненных моментах всегда меня поддерживал. Виктор стал, с моей точки зрения, одним из величайших сценаристов. Ни одной проходной картины не было в советское время и постсоветское. Очень цельный человек", — отметил он.

Напомним, 30 января стало известно ещё об одной потере в мире искусства — на 85-м году жизни скончался сценарист, драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого он начал угасать и его не стало.

Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий. Родился в 1937 году на хуторе Ольгенфельд (ныне посёлок Южный) Ростовской области. В 1961 году Мережко окончил технологический факультет Украинского полиграфического института имени Фёдорова. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе. Когда он был на втором курсе, по его сценарию сняли первый короткометражный фильм — "Зареченские женихи". Всего по сценариям Мережко было снято 50 фильмов ("Родня", "Полёты во сне и наяву", "Здравствуй и прощай", "Собачий пир", "Ночные забавы") и 12 мультфильмов. Он известен и как драматург (пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я — женщина", "Женский стол в "Охотничьем зале"). В 1989–1995 годах Мережко был ведущим программы "Кинопанорама".