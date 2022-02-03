Сильнейшие в деле: Назван состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпиады-2022
Первые прокаты состоятся 4 февраля, а комплект наград разыграют через три дня после произвольной программы у женщин.
Российские фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Коллаж © LIFE. Фото © Joosep Martinson - International Skating Union / International Skating Union, © ТАСС / Валерий Шарифулин
Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр в Пекине.
По информации "Матч ТВ", сборную России представят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Стоит отметить, что все спортсмены являются победителями недавнего чемпионата Европы.
Добавим, что командный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 4 февраля, а награды разыграют через три дня. Завершающей станет произвольная программа у женщин.
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