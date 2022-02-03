Сильнейшие в деле: Назван состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпиады-2022

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

По информации "Матч ТВ", сборную России представят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Стоит отметить, что все спортсмены являются победителями недавнего чемпионата Европы.