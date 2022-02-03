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"Может перейти в горячую фазу": Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой перед Второй мировой

Белорусский лидер заметил, что сегодня с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире.

3 февраля, 08:34
<p>Александр Лукашенко © <a href="https://www.belta.by/lukashenko/view/lukashenko-narod-zhdet-chto-i-v-pekine-na-zimnih-igrah-belorusskij-flag-podnimetsja-nad-stadionami-482125-2022/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Александр Лукашенко © БелТА

Нынешняя ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью, в любой момент она может перейти в горячую фазу, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы хорошо помним ужасы той войны (Второй мировой. — Прим. Лайфа) и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х – начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", предупредил глава государства.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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