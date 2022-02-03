"Может перейти в горячую фазу": Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой перед Второй мировой
Белорусский лидер заметил, что сегодня с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире.
Александр Лукашенко © БелТА
Нынешняя ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью, в любой момент она может перейти в горячую фазу, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
"Мы хорошо помним ужасы той войны (Второй мировой. — Прим. Лайфа) и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х – начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", — предупредил глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании республики к войне. По его мнению, для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство". Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
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