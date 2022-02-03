"Может перейти в горячую фазу": Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой перед Второй мировой

Нынешняя ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью, в любой момент она может перейти в горячую фазу, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы хорошо помним ужасы той войны (Второй мировой. — Прим. Лайфа) и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х – начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", — предупредил глава государства.