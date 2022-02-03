В ДНР узнали, что Украина ограничила выезд военнообязанных

Народная милиция ДНР располагает информацией о том, что власти Украины ввели ряд новых ограничений на въезд иностранцев, у которых нет "весомых причин" для посещения страны. Кроме того, Киев намерен ограничить с 20 февраля выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко приказал ограничить с 20 февраля выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. В целях исключения паники среди населения в качестве причин отказа в выезде из страны называть отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированные имущественные споры и другие причины", — отметил Басурин.

Также, по его словам, одновременно военкоматы Незалежной уточняют списки граждан, подлежащих мобилизации.