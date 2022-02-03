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Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию

В ходе визита глава Минобороны РФ встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

3 февраля, 08:15
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="https://t.me/pul_1/4655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © "Пул Первого"

В Минск прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Фото опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует в четверг выполнение задач военнослужащими вооружённых сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", — сообщили в Минобороны РФ.

Также командование российской группировки доложит Шойгу о подготовке к военным учениям. Кроме того, глава Минобороны РФ встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой".

Шойгу: Войска РФ преодолели до 10 тысяч километров в рамках учений с Белоруссией

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Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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