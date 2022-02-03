Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию
В ходе визита глава Минобороны РФ встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Сергей Шойгу. Фото © "Пул Первого"
В Минск прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Фото опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует в четверг выполнение задач военнослужащими вооружённых сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", — сообщили в Минобороны РФ.
Также командование российской группировки доложит Шойгу о подготовке к военным учениям. Кроме того, глава Минобороны РФ встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой".
Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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