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Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022

При этом сегодня наши спортсмены не вышли на тренировку, хотя все основные конкуренты это сделали.

3 февраля, 08:00

Фото © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Сборная России по биатлону объявила состав на первую гонку Олимпийских игр – 2022 в Пекине — смешанную эстафету.

За нашу команду побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. При этом сегодня наши биатлонисты не вышли на тренировку, в отличие от основных конкурентов.

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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