Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022

За нашу команду побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. При этом сегодня наши биатлонисты не вышли на тренировку, в отличие от основных конкурентов.

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.