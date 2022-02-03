Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022
При этом сегодня наши спортсмены не вышли на тренировку, хотя все основные конкуренты это сделали.
Фото © ТАСС / АР / Matthias Schrader
Сборная России по биатлону объявила состав на первую гонку Олимпийских игр – 2022 в Пекине — смешанную эстафету.
За нашу команду побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. При этом сегодня наши биатлонисты не вышли на тренировку, в отличие от основных конкурентов.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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