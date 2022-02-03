Лукашенко принял верительные грамоты нового посла РФ в Белоруссии Грызлова

Верительные грамоты белорусскому лидеру вручили также дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Президент заявил, что приглашает послов к откровенному общению не только с представителями госорганов, но и с белорусскими экспертами, журналистами, активистами общественных организаций.

"Вы прибыли к нам в особое, я бы даже сказал, эпохальное время. Через три недели, 27 февраля, в Белоруссии пройдёт республиканский референдум, на котором белорусский народ проголосует за поправки в конституцию", — обратился глава государства к дипломатам.