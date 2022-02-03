Лукашенко принял верительные грамоты нового посла РФ в Белоруссии Грызлова
Глава государства отметил, что дипломаты прибыли в страну в эпохальное для неё время — 27 февраля на референдуме народ проголосует по поправкам в конституцию.
Борис Грызлов. Фото © "Единая Россия"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в ходе церемонии верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла России Бориса Грызлова и дипломатов ещё семи государств.
Верительные грамоты белорусскому лидеру вручили также дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Президент заявил, что приглашает послов к откровенному общению не только с представителями госорганов, но и с белорусскими экспертами, журналистами, активистами общественных организаций.
"Вы прибыли к нам в особое, я бы даже сказал, эпохальное время. Через три недели, 27 февраля, в Белоруссии пройдёт республиканский референдум, на котором белорусский народ проголосует за поправки в конституцию", — обратился глава государства к дипломатам.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, дипломат продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", кроме того, он останется полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
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