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Лукашенко принял верительные грамоты нового посла РФ в Белоруссии Грызлова

Глава государства отметил, что дипломаты прибыли в страну в эпохальное для неё время — 27 февраля на референдуме народ проголосует по поправкам в конституцию.

3 февраля, 08:06
<p><em style="font-style: italic;">Борис Грызлов.</em> Фото © "Единая Россия"</p>

Борис Грызлов. Фото © "Единая Россия"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в ходе церемонии верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла России Бориса Грызлова и дипломатов ещё семи государств.

Верительные грамоты белорусскому лидеру вручили также дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Президент заявил, что приглашает послов к откровенному общению не только с представителями госорганов, но и с белорусскими экспертами, журналистами, активистами общественных организаций.

"Вы прибыли к нам в особое, я бы даже сказал, эпохальное время. Через три недели, 27 февраля, в Белоруссии пройдёт республиканский референдум, на котором белорусский народ проголосует за поправки в конституцию", — обратился глава государства к дипломатам.

Лавров заявил, что новый посол РФ Грызлов отправился в Белоруссию

Лавров заявил, что новый посол РФ Грызлов отправился в Белоруссию

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, дипломат продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", кроме того, он останется полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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