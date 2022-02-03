В "Русбренде" оценили выбор Mediascope единым измерителем интернет-аудитории

Роскомнадзор выбрал Mediascope уполномоченной организацией по изучению объёма интернет-аудитории. Исследования компании позволят рекламодателям более точно понимать влияние своих кампаний на потребителей и делать их более эффективными, считает исполнительный директор ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев.

"С компанией Mediascope у нас очень хороший опыт взаимодействия. У нас с 2002 года работает специальная группа, которая направлена на взаимодействие измерителя и остальных участников рынка по рекламе на ТВ. Имея такой положительный опыт взаимодействия, мы очень надеемся что он будет перенесён и в цифровое измерение. И весь рынок рекламы от этого только выиграет", — рассказал собеседник Лайфа.

По словам Поповичева, Mediascope имеет нейтральную позицию на российском рынке, что позволит ему более объективно работать с такими крупными рекламными площадками, как Google и Meta Platforms (Facebook). К тому же, добавил эксперт, Mediascope всегда демонстрировал готовность к сотрудничеству и открытость в реализации своих проектов.