В "Русбренде" оценили выбор Mediascope единым измерителем интернет-аудитории
Там подчеркнули, что компания имеет нейтральную позицию, что позволит ей более объективно работать с крупными рекламными площадками.
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Роскомнадзор выбрал Mediascope уполномоченной организацией по изучению объёма интернет-аудитории. Исследования компании позволят рекламодателям более точно понимать влияние своих кампаний на потребителей и делать их более эффективными, считает исполнительный директор ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев.
"С компанией Mediascope у нас очень хороший опыт взаимодействия. У нас с 2002 года работает специальная группа, которая направлена на взаимодействие измерителя и остальных участников рынка по рекламе на ТВ. Имея такой положительный опыт взаимодействия, мы очень надеемся что он будет перенесён и в цифровое измерение. И весь рынок рекламы от этого только выиграет", — рассказал собеседник Лайфа.
По словам Поповичева, Mediascope имеет нейтральную позицию на российском рынке, что позволит ему более объективно работать с такими крупными рекламными площадками, как Google и Meta Platforms (Facebook). К тому же, добавил эксперт, Mediascope всегда демонстрировал готовность к сотрудничеству и открытость в реализации своих проектов.
Напомним, что накануне комитет Роскомнадзора выбрал Mediascope единой организацией, которая будет измерять интернет-аудиторию в России. Компания будет предоставлять ведомству ежегодные отчёты об аудитории интернет-сайтов, которые ведомство внесло в специальный реестр. Сейчас в нём 79 информационных ресурсов. Сервисы получат уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта приступят к взаимодействию с Mediascope по предоставлению необходимых данных для исследования аудитории.
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