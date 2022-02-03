Российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде

На одном из роликов блогер ударил по лицу местную девушку. По его словам, она якобы украла у него 50 тысяч рублей. Он не хотел отпускать двух подруг из своего номера, кричал на них, ругался матом и требовал вернуть деньги, но потом девушки всё-таки смогли уйти. Под горячую руку блогера также попал сотрудник отеля. Вместе с другом в фойе Зырянов напал на мужчину, ударил по голове бутылкой, задвинул в угол и жестоко избил. В чём так провинился перед ним пострадавший, стример не рассказал.