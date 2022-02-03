Российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде
Он ударил новую знакомую из-за того, что она якобы украла у него деньги. В чём перед ним "провинился" второй пострадавший, блогер не рассказал.
Блогер избивает мужчину в отеле. Кадр из видео © SHOT
Стример Кирилл Зырянов ударил девушку, а потом избил неизвестного мужчину. Видео © SHOT
Российский треш-стример Кирилл Зырянов, известный как VJLink, избил двух человек во время отдыха в Таиланде. Произошедшее было снято на камеру, видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
На одном из роликов блогер ударил по лицу местную девушку. По его словам, она якобы украла у него 50 тысяч рублей. Он не хотел отпускать двух подруг из своего номера, кричал на них, ругался матом и требовал вернуть деньги, но потом девушки всё-таки смогли уйти. Под горячую руку блогера также попал сотрудник отеля. Вместе с другом в фойе Зырянов напал на мужчину, ударил по голове бутылкой, задвинул в угол и жестоко избил. В чём так провинился перед ним пострадавший, стример не рассказал.
Ранее треш-стример Павел Прокудин избил свою мать в прямом эфире, а потом исчез из TikTok. Позже он назвал её алкашкой и пообещал подать в суд. Тиктокер заявил, что родительница якобы разбила телевизор. Кроме того, блогер избил свою бабушку, но объяснил, что не хотел причинять ей боль, просто она попала под руку в ходе драки, когда защищала дочь.
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