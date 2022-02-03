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Опубликовано 3 февраля 2022, 12:49

Взрыв прогремел на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии

В момент происшествия на борту находилось десять человек, информации о погибших пока нет, сообщили в компании, которая является владельцем корабля.

У берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем местной компании Shebah E&P, произошёл взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление организации.

"Сообщаем о печальном инциденте — пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море после взрыва, произошедшего в ранние часы. Ведётся расследование причины взрыва", — рассказали в компании.

На борту судна находилось десять человек, информации о погибших пока нет. В Сети появляются кадры с места происшествия. На них видно, что посреди водной глади горит почти затонувшее судно. Вверх поднимаются чёрные клубы дыма. Очевидцы, не боясь огня, ради эффектных кадров подплывают к обломкам корабля.

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Ранее Лайф писал о том, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.

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Горящее судно. Фото © Twitter / Javier Blas

Александра Васильева
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