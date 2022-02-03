Взрыв прогремел на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии
В момент происшествия на борту находилось десять человек, информации о погибших пока нет, сообщили в компании, которая является владельцем корабля.
Горящее судно. Фото © Twitter / Javier Blas
SEPCOL confirm the FPSO Trinity Spirit has exploded off the coast of #Nigeria this morning, 10 reportedly killed. pic.twitter.com/bqe3bZPzQf— Aurora Intel (@AuroraIntel) February 3, 2022
У берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем местной компании Shebah E&P, произошёл взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление организации.
"Сообщаем о печальном инциденте — пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море после взрыва, произошедшего в ранние часы. Ведётся расследование причины взрыва", — рассказали в компании.
На борту судна находилось десять человек, информации о погибших пока нет. В Сети появляются кадры с места происшествия. На них видно, что посреди водной глади горит почти затонувшее судно. Вверх поднимаются чёрные клубы дыма. Очевидцы, не боясь огня, ради эффектных кадров подплывают к обломкам корабля.
Ранее Лайф писал о том, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.
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