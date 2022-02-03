Взрыв прогремел на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии

SEPCOL confirm the FPSO Trinity Spirit has exploded off the coast of #Nigeria this morning, 10 reportedly killed. pic.twitter.com/bqe3bZPzQf — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 3, 2022

У берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем местной компании Shebah E&P, произошёл взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление организации.

"Сообщаем о печальном инциденте — пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море после взрыва, произошедшего в ранние часы. Ведётся расследование причины взрыва", — рассказали в компании.

На борту судна находилось десять человек, информации о погибших пока нет. В Сети появляются кадры с места происшествия. На них видно, что посреди водной глади горит почти затонувшее судно. Вверх поднимаются чёрные клубы дыма. Очевидцы, не боясь огня, ради эффектных кадров подплывают к обломкам корабля.