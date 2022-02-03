НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

При этом в случае победы на нём он мог бы приблизиться к первой строчке мирового рейтинга.

3 февраля, 09:49

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / AP / Hamish Blair

Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на турнире в голландском Роттердаме, сообщает пресс-служба соревнований.

Также от участия в турнире отказался итальянец Янник Синнер. Вместо них на корт выйдут француз Жо Уилфред Цонга и британец Энди Маррей. Отметим, что в случае победы в Роттердаме Медведев приблизился бы к Новаку Джоковичу в рейтинге ATP.

Новый успех: Теннисист Медведев может стать "Прорывом года" по версии Мировой академии спорта

Новый успех: Теннисист Медведев может стать "Прорывом года" по версии Мировой академии спорта

Ранее Лайф сообщал, что в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1