Эрдоган: Поставки С-400 являются внутренним делом Турции
По словам президента, комплексы РФ являются очень важной системой наступательной обороны. Он также отметил, что страны НАТО могут сами принимать решение о приобретении вооружения для нужд своих ВС.
ЗРС С-400 © Wikipedia
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 "Триумф" внутренним делом своего государства. Они не несут негатива в отношении Североатлантического альянса, сообщил он в ходе встречи с турецкой молодёжью в Трабзоне.
"Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несёт", — заявил Эрдоган.
По его словам, соглашение о покупке Анкарой ЗРК — это важный шаг в рамках развития взаимодействия между Турцией и Россией. Комплексы РФ являются очень важной системой наступательной обороны, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что страны ‒ члены НАТО имеют право "самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооружённых сил".
Ранее американский журнал Military Watch Magazine заявил, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель. Авторы материала отметили, что самолёт получил несколько модификаций, которые позволят ему достигать превосходных показателей в реальном бою.
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