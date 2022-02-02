Эрдоган: Поставки С-400 являются внутренним делом Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 "Триумф" внутренним делом своего государства. Они не несут негатива в отношении Североатлантического альянса, сообщил он в ходе встречи с турецкой молодёжью в Трабзоне.

"Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несёт", — заявил Эрдоган.

По его словам, соглашение о покупке Анкарой ЗРК — это важный шаг в рамках развития взаимодействия между Турцией и Россией. Комплексы РФ являются очень важной системой наступательной обороны, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что страны ‒ члены НАТО имеют право "самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооружённых сил".