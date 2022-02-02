ВВС Турции провели операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

"ВВС Турции провели воздушную операцию "Зимний орёл" против террористов PKK/KCK/YPG (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), курдские вооружённые "Отряды народной самообороны". — Прим. Лайфа) в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз на севере Ирака и Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные нанесли удары по убежищам, пещерам, туннелям и складам боеприпасов, используемых террористами. Как подчеркнули в министерстве, операция начата в соответствии с нормами международного права, статьёй 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право государства использовать военную силу в рамках самообороны, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

"При планировании и проведении операции проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды. В ходе операции использовались в основном боеприпасы отечественного производства. После выполнения боевого задания все самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования", — добавили в ведомстве.