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ВВС Турции провели операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

Удары были нанесены по убежищам, пещерам, туннелям и складам боеприпасов, используемых террористами. Уточняется, что операция была начата в соответствии с международным правом.

2 февраля, 05:54

© ТАСС / Марина Лысцева

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

"ВВС Турции провели воздушную операцию "Зимний орёл" против террористов PKK/KCK/YPG (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), курдские вооружённые "Отряды народной самообороны". — Прим. Лайфа) в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз на севере Ирака и Сирии", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что военные нанесли удары по убежищам, пещерам, туннелям и складам боеприпасов, используемых террористами. Как подчеркнули в министерстве, операция начата в соответствии с нормами международного права, статьёй 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право государства использовать военную силу в рамках самообороны, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

"При планировании и проведении операции проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды. В ходе операции использовались в основном боеприпасы отечественного производства. После выполнения боевого задания все самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что Турция подписала первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar. При этом генеральный директор компании не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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