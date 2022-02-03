Песков: Решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости
Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряжённости. Только так к этому можно относиться", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что обеспокоенность России подобными действиями абсолютно понятна и оправданна.
"Абсолютно также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", — добавил Песков.
Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряжённость в Европе, но, к сожалению, США продолжают это делать.
"Причём речь идёт в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идёт о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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