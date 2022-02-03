Песков: Решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости

Решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряжённости. Только так к этому можно относиться", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что обеспокоенность России подобными действиями абсолютно понятна и оправданна.

"Абсолютно также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", — добавил Песков.

Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать напряжённость в Европе, но, к сожалению, США продолжают это делать.