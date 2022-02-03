Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

Кремль сожалеет о решении Берлина запретить вещание телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков не стал говорить, какие ответные меры примет российская сторона, и предложил дождаться заявления Министерства иностранных дел.