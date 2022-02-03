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Песков назвал посягательством на свободу слова запрет RT DE в Германии

В Кремле выразили сожаление из-за действий немецких властей и призвали дождаться, когда российский МИД объявит об ответных мерах.

3 февраля, 10:02

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Кремль сожалеет о решении Берлина запретить вещание телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков не стал говорить, какие ответные меры примет российская сторона, и предложил дождаться заявления Министерства иностранных дел.

"МИД их объявит, зачем забегать вперёд", — объяснил он.

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Напомним, 2 февраля комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А российский МИД анонсировал принятие ответных мер.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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