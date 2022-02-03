Землю накрыла магнитная буря
Возмущения в магнитосфере планеты вызваны длительным выбросом корональной массы Солнца.
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На Земле началась геомагнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", — говорится в сообщении.
Очередная буря вызвана длительной вспышкой на Солнце класса M, которая произошла 30 января. Выброс корональной массы был направлен в сторону Земли. Сегодня солнечная плазма достигла поверхности планеты. Отмечается, что текущая буря классифицируется как слабая (G1). Такие геомагнитные возмущения способны вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций животных. Сильная же буря (G4-G5) может спровоцировать скачки напряжения, а также сбои навигационных систем и коротковолновой связи. Кроме того, при сильной магнитной буре северные полярные сияния могут наблюдаться в более южных широтах, а южные полярные сияния — в более северных.
Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович объяснил, от чего зависит прогноз магнитных бурь.
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