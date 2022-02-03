Землю накрыла магнитная буря

Очередная буря вызвана длительной вспышкой на Солнце класса M, которая произошла 30 января. Выброс корональной массы был направлен в сторону Земли. Сегодня солнечная плазма достигла поверхности планеты. Отмечается, что текущая буря классифицируется как слабая (G1). Такие геомагнитные возмущения способны вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций животных. Сильная же буря (G4-G5) может спровоцировать скачки напряжения, а также сбои навигационных систем и коротковолновой связи. Кроме того, при сильной магнитной буре северные полярные сияния могут наблюдаться в более южных широтах, а южные полярные сияния — в более северных.