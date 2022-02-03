Каратист Живодёр из Омска пытался объяснить травмы избитого ребёнка "приступом судорог"

Каратист с говорящей фамилией Живодёр из Омска объяснил, что избил 9-месячного ребёнка своей сожительницы, потому что хотел успокоить малыша, а опыта в вопросах воспитания не имел. Об этом пишет SHOT.

32-летний мужчина остался присматривать за тремя детьми своей сожительницы, младшему из которых 9 месяцев. Женщина уехала на несколько дней в Нижневартовск оформлять пособия. Когда мальчик начал капризничать, Живодёр избил его. Испугавшись содеянного, он отвёз ребёнка в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму.

Врачам Живодёр сначала заявил, что у мальчика якобы просто случился "приступ судорог". Позже он сознался в содеянном и сказал, что "сдали нервы". Теперь мужчина арестован. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.