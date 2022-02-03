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Каратист Живодёр из Омска пытался объяснить травмы избитого ребёнка "приступом судорог"

32-летний мужчина остался присматривать за тремя детьми своей сожительницы, но во время попытки "успокоить" нанёс младшему из малышей черепно-мозговую травму.

3 февраля, 12:54
<p>Каратист Живодёр избил ребёнка своей сожительницы © <a href="https://t.me/shot_shot/34048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Каратист Живодёр избил ребёнка своей сожительницы © SHOT

Каратист с говорящей фамилией Живодёр из Омска объяснил, что избил 9-месячного ребёнка своей сожительницы, потому что хотел успокоить малыша, а опыта в вопросах воспитания не имел. Об этом пишет SHOT.

32-летний мужчина остался присматривать за тремя детьми своей сожительницы, младшему из которых 9 месяцев. Женщина уехала на несколько дней в Нижневартовск оформлять пособия. Когда мальчик начал капризничать, Живодёр избил его. Испугавшись содеянного, он отвёз ребёнка в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму.

Врачам Живодёр сначала заявил, что у мальчика якобы просто случился "приступ судорог". Позже он сознался в содеянном и сказал, что "сдали нервы". Теперь мужчина арестован. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Каратист Живодёр из Омска "отработал приёмы" на 9-месячном сыне любовницы, малыш в больнице

Каратист Живодёр из Омска "отработал приёмы" на 9-месячном сыне любовницы, малыш в больнице

Ранее Лайф писал о том, что в Сети появилось видео, на котором женщина руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области. После одного из ударов малыш упал на ступеньки и заплакал. При этом мать называла его тварью. Вскоре выяснилось, что женщина избивала сына потому, что он не хотел идти домой. В МВД сообщили, что на мать после этого инцидента были составлены административные протоколы по двум статьям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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