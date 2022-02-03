Каратист Живодёр из Омска "отработал приёмы" на 9-месячном сыне любовницы, малыш в больнице

В Омской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который избивал 9-месячного ребёнка своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Подозреваемый в отсутствие матери ребёнка с целью наказания и причинения физических страданий малолетнему и заведомо находившемуся в беспомощном состоянии систематически наносил множественные удары руками по голове ребёнка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его", — говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала SHOT, 32-летнего мужчину с говорящей фамилией Живодёр уже арестовали за "отработку приёмов" на малыше. Отмечается, что на работе его характеризуют как отзывчивого, но при этом весьма странного. Известно также, что он мечтал стать детским тренером по карате, которым занимался сам.