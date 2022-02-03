Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не согласована.

"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты в конце февраля, другие даты", — сообщил представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные телеканала A haber о том, что встреча пройдёт во второй половине февраля.

Песков подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча произошла. Поэтому Путин поедет в Турцию, как только позволит эпидемиологическая ситуация и совпадут графики двух президентов. По словам пресс-секретаря, пока точных дат нет, однако российская сторона надеется, что встреча произойдёт как можно раньше.