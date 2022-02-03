НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию

Глава государства уже обсуждал с коллегой детали предстоящих переговоров. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча произошла.

3 февраля, 10:10
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не согласована.

"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты в конце февраля, другие даты", — сообщил представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные телеканала A haber о том, что встреча пройдёт во второй половине февраля.

Песков подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча произошла. Поэтому Путин поедет в Турцию, как только позволит эпидемиологическая ситуация и совпадут графики двух президентов. По словам пресс-секретаря, пока точных дат нет, однако российская сторона надеется, что встреча произойдёт как можно раньше.

Песков объяснил, когда Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Песков объяснил, когда Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Как рассказывал Лайф ранее, Эрдоган заявил, что между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории. Также турецкий лидер не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1