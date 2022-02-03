Песков объяснил, от чего зависит функционал Поклонской на новой должности в Россотрудничестве
Бывший прокурор Крыма и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде была назначена на этот пост 2 февраля. Теперь её первостепенной задачей должна стать защита прав соотечественников за границей.
Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит круг обязанностей своего нового заместителя Натальи Поклонской. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли она заниматься вопросами поддержки населения Донбасса.
"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова: какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", — рассуждает представитель Кремля.
Напомним, что 2 февраля Наталья Поклонская указом президента Владимира Путина была назначена заместителем главы Россотрудничества. Она уже заявила, что очень рада получить этот пост, и подчеркнула, что теперь её первостепенной задачей будет защита прав соотечественников за границей.
К слову, до этого у Поклонской были обширные планы на посту посла России в Кабо-Верде. К этой должности она долго готовилась и прошла соответствующее обучение. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. 19 января стало известно, что Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде.
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