Песков объяснил, от чего зависит функционал Поклонской на новой должности в Россотрудничестве

Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит круг обязанностей своего нового заместителя Натальи Поклонской. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли она заниматься вопросами поддержки населения Донбасса.

"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова: какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", — рассуждает представитель Кремля.