НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков объяснил, от чего зависит функционал Поклонской на новой должности в Россотрудничестве

Бывший прокурор Крыма и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде была назначена на этот пост 2 февраля. Теперь её первостепенной задачей должна стать защита прав соотечественников за границей.

3 февраля, 10:13

Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит круг обязанностей своего нового заместителя Натальи Поклонской. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли она заниматься вопросами поддержки населения Донбасса.

"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова: какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", — рассуждает представитель Кремля.

Напомним, что 2 февраля Наталья Поклонская указом президента Владимира Путина была назначена заместителем главы Россотрудничества. Она уже заявила, что очень рада получить этот пост, и подчеркнула, что теперь её первостепенной задачей будет защита прав соотечественников за границей.

Политолог Жаров назвал угрозы, вынудившие Поклонскую отказаться от должности посла

Политолог Жаров назвал угрозы, вынудившие Поклонскую отказаться от должности посла

К слову, до этого у Поклонской были обширные планы на посту посла России в Кабо-Верде. К этой должности она долго готовилась и прошла соответствующее обучение. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. 19 января стало известно, что Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1