"Википедия" удалила фото Бурунова, сделанное Ургантом специально для неё

"Википедия" удалила фотографию российского актёра Сергея Бурунова, которую в эфире своей передачи сделал телеведущий Иван Ургант. Фото было сделано 28 января, а загружено на страницу интернет-энциклопедии 1 февраля, но уже через полчаса пропало. Как рассказал "Газете.ru" редактор "Википедии" Евгений Лазарев, всё дело в авторских правах на изображение.

"Юридически Ургант и Первый канал должны разместить сообщение, что фотографии доступны под определённой лицензией. "Википедия" работает со свободными лицензиями, чтобы эти фото могли использоваться не только в интернет-энциклопедии, но и в любом проекте. Ведь по умолчанию все работы считаются собственностью фотографа и охраняются авторскими правами", — объяснил Лазарев.

Как пояснил Лазарев, слова Ивана Урганта, произнесённые в эфире телевидения, никакой юридической силы не имеют, поэтому сам он, как фотограф, по-прежнему может подать иск за использование своей фотографии. При этом редактор согласился, что нынешнее фото Бурунова в "Википедии" действительно не самого лучшего качества и требует замены. Он добавил, что при необходимости даст Урганту рекомендации по тому, как правильно загрузить изображение.

"Фото было взято из какого-то видеоролика на YouTube, но сам ролик уже удалён. Раньше он точно был размещён под свободной лицензией. У нас в "Википедии" есть фотографы, которые посещают светские мероприятия и делают кадры. Видимо, просто Бурунов не попал в их объектив", — добавил Лазарев.