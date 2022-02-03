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"Википедия" удалила фото Бурунова, сделанное Ургантом специально для неё

Редактор энциклопедии объяснил, что при необходимости может дать телеведущему советы по правильной загрузке изображения на сайт.

3 февраля, 12:42
<p>Кадр из эфира шоу с Сергеем Буруновым © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCzlzGhKI5Y1LIeDJI53cWjQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вечерний Ургант</a>"</p>

Кадр из эфира шоу с Сергеем Буруновым © YouTube / "Вечерний Ургант"

"Википедия" удалила фотографию российского актёра Сергея Бурунова, которую в эфире своей передачи сделал телеведущий Иван Ургант. Фото было сделано 28 января, а загружено на страницу интернет-энциклопедии 1 февраля, но уже через полчаса пропало. Как рассказал "Газете.ru" редактор "Википедии" Евгений Лазарев, всё дело в авторских правах на изображение.

"Юридически Ургант и Первый канал должны разместить сообщение, что фотографии доступны под определённой лицензией. "Википедия" работает со свободными лицензиями, чтобы эти фото могли использоваться не только в интернет-энциклопедии, но и в любом проекте. Ведь по умолчанию все работы считаются собственностью фотографа и охраняются авторскими правами", — объяснил Лазарев.

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Как пояснил Лазарев, слова Ивана Урганта, произнесённые в эфире телевидения, никакой юридической силы не имеют, поэтому сам он, как фотограф, по-прежнему может подать иск за использование своей фотографии. При этом редактор согласился, что нынешнее фото Бурунова в "Википедии" действительно не самого лучшего качества и требует замены. Он добавил, что при необходимости даст Урганту рекомендации по тому, как правильно загрузить изображение.

"Фото было взято из какого-то видеоролика на YouTube, но сам ролик уже удалён. Раньше он точно был размещён под свободной лицензией. У нас в "Википедии" есть фотографы, которые посещают светские мероприятия и делают кадры. Видимо, просто Бурунов не попал в их объектив", — добавил Лазарев.

Напомним, что 28 января телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял фотографию актёра Сергея Бурунова, которая размещена на странице со статьёй о нём в "Википедии", и предложил заменить её новым изображением, которое сам же и сделал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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