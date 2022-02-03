Вадим Шипачёв и Ольга Фаткулина станут знаменосцами сборной России на открытии Олимпиады

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами нашей команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.

Фаткулина является серебряным призёром Олимпиады в Сочи 2014 года, а Шипачёв — олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Церемония открытия Игр пройдёт 4 февраля. Начало в 15:00 (мск).

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.