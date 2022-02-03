Привитые "Спутником V" россияне смогут получить сертификат ЕС после европейского бустера

Представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат могут получить в том числе и люди, привитые российской вакциной от коронавируса, хотя ни одна из них пока не зарегистрирована в Евросоюзе. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.