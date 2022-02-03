Привитые "Спутником V" россияне смогут получить сертификат ЕС после европейского бустера
Дело в том, что в документе всегда отражается информация именно о последней сделанной прививке от ковида.
Цифровые сертификаты CoViD из ЕС на смартфоне. Фото © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON
Представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат могут получить в том числе и люди, привитые российской вакциной от коронавируса, хотя ни одна из них пока не зарегистрирована в Евросоюзе. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.
"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС", — приводит его слова ТАСС.
Также Лайф писал, что в Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V". А в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что процедура постепенной экспертизы российской вакцины продолжается.
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