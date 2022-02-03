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Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы

Ранее сын артиста Василий рассказал, что у отца высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации.

3 февраля, 11:46
<p>Актёр Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Актёр Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков, который ранее был госпитализирован, рассказал в беседе с Лайфом, что его выписали из больницы после подозрения на коронавирус.

"Я уже дома. Всё хорошо. Спасибо", — поделился собеседник Лайфа.

Напомним, сегодня стало известно, что народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков вновь был госпитализирован с коронавирусом. Сообщается, что артист обратился к медикам с жалобами на сильную слабость и кашель. Сейчас Щербаков дышит самостоятельно, сатурация — 99%.

Сын актёра Бориса Щербакова рассказал о скорой выписке отца из больницы

Сын актёра Бориса Щербакова рассказал о скорой выписке отца из больницы

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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