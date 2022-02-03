Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы
Ранее сын артиста Василий рассказал, что у отца высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации.
Актёр Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков, который ранее был госпитализирован, рассказал в беседе с Лайфом, что его выписали из больницы после подозрения на коронавирус.
"Я уже дома. Всё хорошо. Спасибо", — поделился собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня стало известно, что народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков вновь был госпитализирован с коронавирусом. Сообщается, что артист обратился к медикам с жалобами на сильную слабость и кашель. Сейчас Щербаков дышит самостоятельно, сатурация — 99%.
Лента новостей
#wewillROCyou: Губерниев призвал усилить поддержку российских олимпийцев, лишённых гимна
сегодня в 11:45
"Достать частичку мозга через нос": Губерниев пожаловался на "беспощадное" тестирование на коронавирус в Пекине
сегодня в 11:45
Песков объяснил появление Путина без маски на публичных выступлениях
сегодня в 11:43
Комментариев: 0