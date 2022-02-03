Актёр Борис Щербаков сообщил о выписке из больницы

Народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков, который ранее был госпитализирован, рассказал в беседе с Лайфом, что его выписали из больницы после подозрения на коронавирус.

"Я уже дома. Всё хорошо. Спасибо", — поделился собеседник Лайфа.