Песков объяснил появление Путина без маски на публичных выступлениях

Президент России Владимир Путин во время публичных выступлений не носит медицинскую маску, поскольку соблюдаются все меры предосторожности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, вокруг российского лидера принимаются всевозможные меры предосторожности из-за распространения коронавируса. При этом все лица, контактирующие с Путиным, неоднократно тестируются, а некоторым из них приходится какое-то количество дней проводить в карантине.

"Президент в определённые моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности", — заключил представитель Кремля.