НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V"

По его словам, сейчас страны решают вопрос по поводу использования российской вакцины для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

3 февраля, 11:35
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67250/photos/67097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Аргентины Альберто Фернандеса за то, что его страна оказалась первой в Западном полушарии, кто зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V".

"Первый контракт практически выполнен, доставлено 15 млн доз. Развёрнуто уже производство на площадках в Аргентине, более 6 млн произведено. Решается вопрос регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", добавил Путин.

Более 50 млн доз вакцины "Эпиваккорона" отправятся на экспорт

Более 50 млн доз вакцины "Эпиваккорона" отправятся на экспорт

Ранее Путин сообщил о том, что Россия передала Венгрии более двух миллионов доз вакцины от ковида. Сейчас прорабатывается вопрос передачи и производства препарата "Спутник V" на территории этой европейской страны, отметил глава Российского государства.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Алиса Медведевасегодня в 11:42

Аргентина молодец, что они решили пользоваться спутником! Вакцина эта очень качественная)

Новости партнеров

Layer 1