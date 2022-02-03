Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V"
По его словам, сейчас страны решают вопрос по поводу использования российской вакцины для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Аргентины Альберто Фернандеса за то, что его страна оказалась первой в Западном полушарии, кто зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V".
"Первый контракт практически выполнен, доставлено 15 млн доз. Развёрнуто уже производство на площадках в Аргентине, более 6 млн произведено. Решается вопрос регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", — добавил Путин.
Ранее Путин сообщил о том, что Россия передала Венгрии более двух миллионов доз вакцины от ковида. Сейчас прорабатывается вопрос передачи и производства препарата "Спутник V" на территории этой европейской страны, отметил глава Российского государства.
Комментариев: 1
Аргентина молодец, что они решили пользоваться спутником! Вакцина эта очень качественная)