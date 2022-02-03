Патологоанатом Кактурский назвал неожиданное отличие "омикрона" от других штаммов

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский объяснил, что новый штамм коронавируса "омикрон" гораздо меньше затрагивает лёгкие, нежели предыдущие вариации.

"Есть общая тенденция, что "омикрон", в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает лёгочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает трахеобронхит, воспаление", — поделился Лев Кактурский в беседе с "Москвой 24".

По оценке специалиста, такие изменения в "предпочтениях" "омикрона" не так уж и плохи. Раньше лёгкие были главным объектом поражения вируса, а при новом штамме они затрагиваются вторично, в меньшей степени, подчеркнул патологоанатом.