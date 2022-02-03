Песков не заметил отказа США называть "вторжение" России на Украину неминуемым
В Вашингтоне ранее признали, что уверенности на 100% в вероятности "нападения" не было.
© ТАСС / Метцель Михаил
В Кремле не заметили изменений в риторике Запада относительно российско-украинских отношений и якобы готовящегося вторжения РФ на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова коллеги из Белого дома Джен Псаки о том, что американские власти решили отказаться от термина "неминуемый" в высказываниях о вероятности нападения.
"Нет, мы не заметили [изменений в риторике]", — ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле, что Запад перестал использовать слово "неминуемый".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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