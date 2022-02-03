Песков не заметил отказа США называть "вторжение" России на Украину неминуемым

В Кремле не заметили изменений в риторике Запада относительно российско-украинских отношений и якобы готовящегося вторжения РФ на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова коллеги из Белого дома Джен Псаки о том, что американские власти решили отказаться от термина "неминуемый" в высказываниях о вероятности нападения.