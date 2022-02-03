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Избивший двух человек в Таиланде стример VJLink обещал родным не снимать жестокие видео

Мать блогера убеждена, что её сын нормальный и добрый человек и он не принимал участия в издевательствах, в которых его обвиняли в прошлом году.

3 февраля, 10:27
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vjlink" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кирилл Зырянов</a></p>

Фото © VK / Кирилл Зырянов

Треш-стример Кирилл Зырянов (VJLink) редко общается со своими родными, но он обещал им больше не снимать видео, где он издевается над людьми и бьёт их. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал "360".

По его данным, мать стримера не знала, что в Сети появились новые видео, где её сын, отдыхая в Таиланде, избивает двоих людей. Она убеждена, что Зырянов нормальный и добрый человек и он не принимал участия в издевательствах, в которых его обвиняли в прошлом году. Источник отметил, что у блогера сейчас нет постоянного заработка и деньги почти кончились, поэтому, как он смог улететь в другую страну и где взял средства на отдых, неизвестно.

Российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде

Российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде

Напомним, Зырянов вызвал бурное негодование общественности в феврале прошлого года, когда в Сети появилось видео его издевательств над инвалидом. Пользователи призвали наказать блогера за жестокость. На кадрах трансляции мужчина жалуется, что ему не дают есть и спать, а потом падает в судорожном припадке от чрезмерного употребления спиртного.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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