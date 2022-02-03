Избивший двух человек в Таиланде стример VJLink обещал родным не снимать жестокие видео

Треш-стример Кирилл Зырянов (VJLink) редко общается со своими родными, но он обещал им больше не снимать видео, где он издевается над людьми и бьёт их. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал "360" .

По его данным, мать стримера не знала, что в Сети появились новые видео, где её сын, отдыхая в Таиланде, избивает двоих людей. Она убеждена, что Зырянов нормальный и добрый человек и он не принимал участия в издевательствах, в которых его обвиняли в прошлом году. Источник отметил, что у блогера сейчас нет постоянного заработка и деньги почти кончились, поэтому, как он смог улететь в другую страну и где взял средства на отдых, неизвестно.