"Выставили все козыри": Авербух назвал сильнейшим состав российских фигуристов на командный турнир Олимпиады

Сборная России по фигурному катанию выставляет сильнейший состав на командный турнир Олимпиады в Пекине. Такое мнение в беседе со Sport24 выразил Илья Авербух.

"На данный момент это самый сильный состав из возможных. Выставили все козыри, а дальше, наверное, по ситуации будет решаться. Мы же не должны сразу весь состав показывать, мы можем делать замены", — заявил Авербух.