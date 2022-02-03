"Выставили все козыри": Авербух назвал сильнейшим состав российских фигуристов на командный турнир Олимпиады
Соревнования начнутся 4 февраля, а комплект наград разыграют через три дня. Нашу страну представят действующие чемпионы Европы.
Илья Авербух. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Сборная России по фигурному катанию выставляет сильнейший состав на командный турнир Олимпиады в Пекине. Такое мнение в беседе со Sport24 выразил Илья Авербух.
"На данный момент это самый сильный состав из возможных. Выставили все козыри, а дальше, наверное, по ситуации будет решаться. Мы же не должны сразу весь состав показывать, мы можем делать замены", — заявил Авербух.
Сильнейшие в деле: Назван состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпиады-2022
Ранее Лайф сообщал, что в командном турнире за сборную России выступят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Соревнования начнутся 4 февраля, а награды разыграют через три дня. Завершающей станет произвольная программа у женщин.
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