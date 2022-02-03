Вирусолог Скулачёв: Переболевшие "дельтой" могут подхватить "омикрон" уже через месяц

Вероятность повторного заражения коронавирусом зависит от того, каким его вариантом человек переболел ранее. Риск вновь подхватить такую же мутацию очень невысок. Об этом рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачёв.

"Если человек был заражён "дельтой", то уже через месяц он может подхватить "омикрон". Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить. Но "омикроном" реально можно заразиться достаточно быстро после предыдущего штамма", — пояснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Как уточнил вирусолог, здесь действует правило: чем больше антител, тем меньше шансов заразиться. Если титр ниже 1000–2000 BAU, то это уже не защищает от "омикрона". Однако иммунитет всё равно "помнит" коронавирус и течение болезни окажется лёгким.

Что касается повторного заражения "омикроном", в том числе его новым подвидом ВА.2, после того, как человек им уже переболел, этот вопрос до конца не изучен, отметил эксперт. Поэтому если исходить из общей теории, то иммунитет продержится от полугода до года.