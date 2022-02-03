Психолог назвала 4 запрещённые фразы, которые человеку в депрессии сделают только хуже

Психолог Алина Аккиева рассказала, какие фразы ни в коем случае нельзя говорить людям, страдающим депрессией. Неосторожное слово способно обидеть кого угодно, а человек с ментальными проблемами является уязвимее остальных. Специалист на простых примерах показала, как не стоит обращаться с близкими, которым требуется помощь психолога или психотерапевта, пишет Пятый канал.

"Это всё плохое настроение!"

Говорить человеку с депрессией о том, что он не в духе и это пройдёт, — огромная ошибка со стороны окружающих. Так семья и друзья отрицают само существование проблемы, тем самым давая понять, что помощь специалистов не требуется. Хотя зачастую из глубокой душевной ямы людям может помочь только профильный врач.

"Да ладно тебе, не грусти!"

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Психологи подчеркивают и повторяют не по разу, что депрессия — это серьёзное заболевание, просто не физической части человека, а духовной. Поэтому позитивным настроем её вылечить невозможно, как и избавиться от насморка или кашля по щелчку пальцев. А фраза "Не грусти" лишь показывает безразличие окружающих и их нежелание разобраться в ситуации, отчего людям в депрессии становится лишь хуже.

"Это всё в твоей голове, тебе просто нужно взбодриться!"

У человека с депрессией ничего не бывает просто, а такое обесценивание его переживаний лишает его самых последних крупиц уверенности в себе. Люди, страдающие психологическими заболеваниями, зачастую ничего не могут сделать из-за апатии, такие повседневные вещи, как встать с кровати или почистить зубы, для них становятся просто неподъёмными.

"Тебе ещё повезло, в Африке вон дети голодают..."

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Рассказы о чужих проблемах никак не помогут больному депрессией человеку, они лишь вызовут у него чувство вины за собственные переживания. К апатии может добавиться тревожность и неуверенность в себе, а это опасный коктейль для хрупкой и расшатанной психики такого человека. Обсудить беды других людей не запрещено — это часть общения и так близкого можно отвлечь от нехороших мыслей, но сравнивать его боль с чужой не стоит.