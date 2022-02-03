Петербургская школа нашла неожиданную виновницу нападения мамы ученика на четвероклассника

В школе Петербурга, где ранее одна из родительниц ударила четвероклассника, возложили вину на учительницу. По мнению руководства учебного заведения, она должна была внимательнее следить за детьми во время продлёнки, тогда конфликта удалось бы избежать, сообщил Лайфу источник, знакомый с ситуацией.

Как полагает опекун пострадавшего мальчика, педагога просто сделали крайним, а дело против родительницы пытаются замять. В полицию уже было подано три заявления опекуном школьника, которого ударила женщина. Но никаких шагов со стороны правоохранителей сделано не было. Теперь потерпевшая сторона готовит обращение к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ.