Петербургская школа нашла неожиданную виновницу нападения мамы ученика на четвероклассника
С решением комиссии не очень согласен опекун пострадавшего ребёнка. Он уверен, что ответственность должна нести и избившая ребёнка женщина.
Петербурженка дала пощёчину 10-летнему мальчику © t.me / SHOT
В школе Петербурга, где ранее одна из родительниц ударила четвероклассника, возложили вину на учительницу. По мнению руководства учебного заведения, она должна была внимательнее следить за детьми во время продлёнки, тогда конфликта удалось бы избежать, сообщил Лайфу источник, знакомый с ситуацией.
Как полагает опекун пострадавшего мальчика, педагога просто сделали крайним, а дело против родительницы пытаются замять. В полицию уже было подано три заявления опекуном школьника, которого ударила женщина. Но никаких шагов со стороны правоохранителей сделано не было. Теперь потерпевшая сторона готовит обращение к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ.
Напомним, что родительница дала пощёчину 10-летнему обидчику сына и угрожала ему расправой. Пострадавший мальчик выкрикнул оскорбление в адрес школьника, чем и навлёк гнев женщины. Мальчика после инцидента госпитализировали.
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