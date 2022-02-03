Фристайлистка Смирнова вышла в финал Олимпиады-2022 в могуле
Ещё три представительницы нашей страны будут участвовать во второй квалификации.
Анастасия Смирнова. Фото © ТАСС / АР / Hans Pennink
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова сумела выйти в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пекине.
В квалификации она показала восьмой результат, набрав 73,01 балла. Победительницей стала австралийка Джакара Энтони, второе место у Перрин Лафон из Франции, третье — у Джейлин Кауф из США.
Добавим, что ещё три россиянки — Виктория Лазаренко, Полина Чудинова и Анастасия Первушина — попробуют пробиться в финал по итогам второй квалификации, которая пройдёт в субботу.
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