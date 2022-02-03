Фристайлистка Смирнова вышла в финал Олимпиады-2022 в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова сумела выйти в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации она показала восьмой результат, набрав 73,01 балла. Победительницей стала австралийка Джакара Энтони, второе место у Перрин Лафон из Франции, третье — у Джейлин Кауф из США.