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Фристайлистка Смирнова вышла в финал Олимпиады-2022 в могуле

Ещё три представительницы нашей страны будут участвовать во второй квалификации.

3 февраля, 11:19

Анастасия Смирнова. Фото © ТАСС / АР / Hans Pennink

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова сумела выйти в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации она показала восьмой результат, набрав 73,01 балла. Победительницей стала австралийка Джакара Энтони, второе место у Перрин Лафон из Франции, третье — у Джейлин Кауф из США.

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Добавим, что ещё три россиянки — Виктория Лазаренко, Полина Чудинова и Анастасия Первушина — попробуют пробиться в финал по итогам второй квалификации, которая пройдёт в субботу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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