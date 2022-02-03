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В Роттердаме разберут старинный мост De Hef ради яхты миллиардера Джеффа Безоса

Власти согласились на такой шаг, несмотря на возмущения горожан. Все расходы за демонтаж предприниматель взял на себя.

3 февраля, 11:22

Старинный мост De Hef © Wikipedia

В Роттердаме разберут старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла пройти новая яхта одного из богатейших людей планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает местная телекомпания Rijnmond.

Мост 1927 года постройки в последний раз был отремонтирован в 2017 году. Тогда городские власти пообещали больше не разбирать конструкцию. Однако тогда они ещё не подозревали, что миллиардер Джефф Безос закажет новую трёхмачтовую яхту стоимостью 430 миллионов евро, которую будут строить на верфи в Алблассердаме.

Бизнесмен и подрядчик, занимающийся строительством судна, обратились в городской совет и попросили временно демонтировать часть моста. Расходы за всю работу Безос предложил взять на себя. В итоге, несмотря на возмущения исторического сообщества, власти согласились.

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Корабль Безоса New Shepard успешно совершил суборбитальный полёт с туристами

Ранее Джефф Безос заявил о намерении построить на низкой околоземной орбите космическую станцию с бизнес-парком.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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