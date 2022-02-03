Украинский фигурист Шмуратко, который говорил по-английски с нашими СМИ, заразился ковидом

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который успел "прославиться" на этой Олимпиаде в Пекине из-за своего общения с российскими журналистами на английском языке, пропустит командный турнир из-за коронавируса. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно. Жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", — заявил спортсмен.