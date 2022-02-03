Украинский фигурист Шмуратко, который говорил по-английски с нашими СМИ, заразился ковидом
Напомним, спортсменам из Незалежной запретили давать интервью на Играх в Китае на русском языке.
Украинский фигурист Иван Шмуратко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинский фигурист Иван Шмуратко, который успел "прославиться" на этой Олимпиаде в Пекине из-за своего общения с российскими журналистами на английском языке, пропустит командный турнир из-за коронавируса. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
"Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно. Жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", — заявил спортсмен.
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Шмуратко решил придерживаться этого правила в столице Поднебесной и общался с журналистами из РФ на английском языке.
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