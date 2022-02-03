ООН объявила Москву лучшим городом в мире по качеству жизни и развитию инфраструктуры

Москва заняла первое место в рейтинге лучших городов по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании организации "Индекс городского процветания" ООН.

В категории "Развитие инфраструктуры" столица России набрала 83,2 балла, опередив Гонконг и Париж, которые получили 78,1 и 76,3 балла соответственно. Также Москва вошла в десятку лидеров в категории "Управление и законодательство". Там оценивались уровень вовлечённости людей в политическую жизнь города, условия для открытия бизнеса, степень развития правительственных сервисов.

В глобальном рейтинге среди 29 мегаполисов Москва заняла третье место. Её обогнали Сингапур и Торонто. В этой категории учитывались такие параметры, как "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость", а также "городское управление и законодательство".