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ООН объявила Москву лучшим городом в мире по качеству жизни и развитию инфраструктуры

В глобальном рейтинге среди 29 мегаполисов российская столица заняла третье место. Её обогнали Сингапур и канадский Торонто.

3 февраля, 11:20

Фото © Pexels

Москва заняла первое место в рейтинге лучших городов по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании организации "Индекс городского процветания" ООН.

В категории "Развитие инфраструктуры" столица России набрала 83,2 балла, опередив Гонконг и Париж, которые получили 78,1 и 76,3 балла соответственно. Также Москва вошла в десятку лидеров в категории "Управление и законодательство". Там оценивались уровень вовлечённости людей в политическую жизнь города, условия для открытия бизнеса, степень развития правительственных сервисов.

В глобальном рейтинге среди 29 мегаполисов Москва заняла третье место. Её обогнали Сингапур и Торонто. В этой категории учитывались такие параметры, как "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость", а также "городское управление и законодательство".

Составлен экологический рейтинг крупных городов России

Составлен экологический рейтинг крупных городов России

Ранее Лайф писал о том, что Грозный вошёл в тройку российских городов с самым высоким качеством жизни. Москва оказалась лидером рейтинга, второе место занял Санкт-Петербург. Место в пятёрке также досталось Магнитогорску и Владимиру.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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