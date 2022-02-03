Турист на Toyota Land Cruiser "вспахал" Красную Поляну, а после чуть не утопил авто в море

Казах неправильно припарковался на Красной Поляне. Видео © Telegram / SHOT

В Сочи заметили необычный Toyota Land Cruiser с казахскими номерами. Точнее — необычность ему придал владелец авто, который накануне явно находился в поисках приключений. Кадры с курорта появились в телеграм-канале SHOT.

Сначала местные жители заметили автомобиль на Красной Поляне. Он был по-хамски припаркован на тротуаре, за что его владельцем сразу же заинтересовались сотрудники ДПС. При этом, по словам мужчины, он в это время находился в ресторане неподалёку.

"Я вон там парканулся, я же не знал, что нельзя. Встал такой, прикинь. Зашёл раков похавать, заказал такой 50 граммов виски", — поделился нарушитель ПДД.

В это время, по словам мужчины, правоохранители зашли в заведение и начали его "винтить", будто он "зэк какой-то". Однако гражданин Казахстана оказался не так прост: "Я качок, я встал вот так вот, и они ничего не могли сделать".

Казалось бы, после этого инцидента приключения водителя могли закончиться, но, видимо, они только начались. Что происходило ночью, остаётся загадкой, возможно, и для самого выпившего водителя, но на рассвете автомобиль обнаружили уже в новом месте. Местный житель очень удивился, когда нашёл его на берегу моря. Однако кадры, которые он снял, получились очень красивыми.