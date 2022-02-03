Биатлонистка Куклина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU
В топ-10 попала ещё одна представительница нашей страны — Виктория Сливко.
Лариса Куклина. Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore
Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в чешском Ново-Месте.
Победительницей стала француженка Каролин Коломбо, серебро — у австрийки Анны Гандлер. Отметим, что Коломбо была быстрее Куклиной более чем на 40 секунд, а все призёры сумели без ошибок преодолеть огневые рубежи.
Добавим, что в десятку лучших также попала Виктория Сливко, которая заняла седьмое место.
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