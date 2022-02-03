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Биатлонистка Куклина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU

В топ-10 попала ещё одна представительница нашей страны — Виктория Сливко.

3 февраля, 11:07

Лариса Куклина. Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore

Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в чешском Ново-Месте.

Победительницей стала француженка Каролин Коломбо, серебро — у австрийки Анны Гандлер. Отметим, что Коломбо была быстрее Куклиной более чем на 40 секунд, а все призёры сумели без ошибок преодолеть огневые рубежи.

Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Добавим, что в десятку лучших также попала Виктория Сливко, которая заняла седьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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