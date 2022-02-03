Биатлонистка Куклина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в чешском Ново-Месте.

Победительницей стала француженка Каролин Коломбо, серебро — у австрийки Анны Гандлер. Отметим, что Коломбо была быстрее Куклиной более чем на 40 секунд, а все призёры сумели без ошибок преодолеть огневые рубежи.