Шойгу анонсировал десятки совместных военных учений с Белоруссией в 2022 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения "Восток-2022".

"У нас впереди по этому году более 20 мероприятий", — сообщил Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По словам Минобороны РФ, в том числе запланированы совместные учения "Восток-2022". Он подчеркнул, что Министерство обороны и Вооружённые силы Беларуси будут участвовать в этих мероприятиях. Теперь армии предстоит на 10 тыс. км перебраться на Дальний Восток, заключил Шойгу.