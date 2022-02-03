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Шойгу анонсировал десятки совместных военных учений с Белоруссией в 2022 году

Сейчас он находится в Минске с рабочим визитом, в ходе которого встретился с президентом страны Александром Лукашенко.

3 февраля, 11:04
<p>Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях © Telegram /<a href="https://t.me/modmilby/10820" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Министерство обороны Республики Беларусь</a></p>

Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения "Восток-2022".

"У нас впереди по этому году более 20 мероприятий", — сообщил Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По словам Минобороны РФ, в том числе запланированы совместные учения "Восток-2022". Он подчеркнул, что Министерство обороны и Вооружённые силы Беларуси будут участвовать в этих мероприятиях. Теперь армии предстоит на 10 тыс. км перебраться на Дальний Восток, заключил Шойгу.

В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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