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Замминистра строительства Омской области Сычёва задержали за взятку в 1,5 млн

Чиновник получил крупную сумму от руководителя коммерческой организации за покровительство деятельности компании. Теперь в домах обоих фигурантов дела проводятся обыски.

3 февраля, 11:01
<p>Владимир Сычёв. Фото © <a href="https://tayga.info/175675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tayga.info</a></p>

Владимир Сычёв. Фото © tayga.info

В Омске по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей задержан заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства по региону Владимир Сычёв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе местного СУ СК РФ.

"По версии следствия, заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв получил от руководителя коммерческой организации взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллиона рублей за покровительство деятельности коммерческой организации", — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело в отношении обоих фигурантов дела — за получение и дачу взятки. Оба подозреваемых задержаны, по местам их работы и жительства проведены обыски. При этом в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области отказались комментировать ситуацию.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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