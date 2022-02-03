Замминистра строительства Омской области Сычёва задержали за взятку в 1,5 млн
Чиновник получил крупную сумму от руководителя коммерческой организации за покровительство деятельности компании. Теперь в домах обоих фигурантов дела проводятся обыски.
Владимир Сычёв. Фото © tayga.info
В Омске по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей задержан заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства по региону Владимир Сычёв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе местного СУ СК РФ.
"По версии следствия, заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв получил от руководителя коммерческой организации взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллиона рублей за покровительство деятельности коммерческой организации", — сообщили в ведомстве.
Как уточняется, возбуждено уголовное дело в отношении обоих фигурантов дела — за получение и дачу взятки. Оба подозреваемых задержаны, по местам их работы и жительства проведены обыски. При этом в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области отказались комментировать ситуацию.
Ранее в Петербурге суд арестовал ресторатора Коновалова по делу о взятке. Мера пресечения избрана до 27 марта. По данным следствия, бизнесмен помог управляющей одного из кафе незаконно вернуть изъятые кальяны и табачные изделия.
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