Депутат Сухарев призвал ввести налоговый вычет на фитнес для ещё одной категории россиян
Сейчас налогоплательщики могут получить до 120 тысяч рублей за занятия спортом. Для получения вычета нужно представить налоговой копию договора на оказание услуг и кассовый чек.
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В России предложили расширить налоговый вычет на фитнес-услуги для граждан, которые оплачивают спортивные занятия своим пожилым родителям. С такой инициативой в адрес главы Минтруда Антона Котякова обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT.
По словам парламентария, норма, предусматривающая социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, не распространяется на неработающих пенсионеров, поскольку они не являются налогоплательщиками. В то же время некоторым из них услуги спортзала оплачивают дети, однако они также не могут воспользоваться новой льготой, подчеркнул Сухарев.
"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность", — говорится в письме на имя министра.
Ранее Лайф рассказывал, что директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке личного автомобиля.
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