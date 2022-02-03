Депутат Сухарев призвал ввести налоговый вычет на фитнес для ещё одной категории россиян

В России предложили расширить налоговый вычет на фитнес-услуги для граждан, которые оплачивают спортивные занятия своим пожилым родителям. С такой инициативой в адрес главы Минтруда Антона Котякова обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT.

По словам парламентария, норма, предусматривающая социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, не распространяется на неработающих пенсионеров, поскольку они не являются налогоплательщиками. В то же время некоторым из них услуги спортзала оплачивают дети, однако они также не могут воспользоваться новой льготой, подчеркнул Сухарев.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность", — говорится в письме на имя министра.