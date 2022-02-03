Российские победители Олимпиады-2022 получат по 4 миллиона рублей

Чемпионы Олимпийских игр в Пекине из России получат по 4 миллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Серебряные призёры Игр получат по 2,5 миллиона рублей, бронзовые — по 1,7 миллиона. Кроме того, вознаграждение ждёт тренеров и всех ответственных за подготовку спортсменов к Олимпиаде.

"Пожелаем нашим спортсменам удачи! Будем болеть и переживать за них", — добавил Мишустин.