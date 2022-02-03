Российские победители Олимпиады-2022 получат по 4 миллиона рублей
Игры начнутся 4 февраля, а всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.
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Чемпионы Олимпийских игр в Пекине из России получат по 4 миллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Серебряные призёры Игр получат по 2,5 миллиона рублей, бронзовые — по 1,7 миллиона. Кроме того, вознаграждение ждёт тренеров и всех ответственных за подготовку спортсменов к Олимпиаде.
"Пожелаем нашим спортсменам удачи! Будем болеть и переживать за них", — добавил Мишустин.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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