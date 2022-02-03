"Готовятся к мнимому вторжению": Политолог Гусев объяснил планы Украины запретить выезд военнообязанных
Он обратил внимание на то, что Незалежная в настоящее время концентрирует свои силы рядом с ЛНР и ДНР, а также на границе с Крымом.
Фото © ТАСС / ЕРА / STANISLAV KOZLIUK
Сейчас на Украине складывается сложная и противоречивая политическая ситуация. Запрет Киева на выезд из страны военнообязанных подтверждает, в частности, тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский и его патроны в Европе и США готовятся к "мнимому вторжению" России, рассказал Лайфу профессор и доктор политических наук Александр Гусев.
"Сейчас 125 тысяч украинских военнослужащих сконцентрированы в районе соприкосновения с Донецком и Луганском. Это очень серьёзный шаг со стороны украинских властей. Этот запрет направлен прежде всего на то, чтобы обеспечить дополнительными резервами военнослужащих в зоне возможного конфликта. Раз есть запрет, то они могут в любое время их "дёрнуть" и влить в ряды вооружённых формирований", — пояснил эксперт.
Он отметил, что сейчас Незалежная концентрирует свои силы не только рядом с ЛНР и ДНР, но и на границе с Крымом. По мнению Гусева, шумиха вокруг информации о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину, инициирована западными спецслужбами, которые получили заказ от лидеров европейских государств и прежде всего США. Но на самом деле эти сообщения ложные, убеждён эксперт.
"Украину сейчас посещает достаточно много европейских чиновников. Вчера состоялась встреча Зеленского с [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном. В тот же день фактически прилетел премьер-министр Нидерландов. Они же не просто так прилетают. Для США и главных игроков ЕС это очень выгодная ситуация: Россию обвинять во всех грехах. На самом деле нет никакой агрессии. Нет и быть не может", — подчеркнул политолог.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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