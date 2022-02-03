"Готовятся к мнимому вторжению": Политолог Гусев объяснил планы Украины запретить выезд военнообязанных

Сейчас на Украине складывается сложная и противоречивая политическая ситуация. Запрет Киева на выезд из страны военнообязанных подтверждает, в частности, тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский и его патроны в Европе и США готовятся к "мнимому вторжению" России, рассказал Лайфу профессор и доктор политических наук Александр Гусев.

"Сейчас 125 тысяч украинских военнослужащих сконцентрированы в районе соприкосновения с Донецком и Луганском. Это очень серьёзный шаг со стороны украинских властей. Этот запрет направлен прежде всего на то, чтобы обеспечить дополнительными резервами военнослужащих в зоне возможного конфликта. Раз есть запрет, то они могут в любое время их "дёрнуть" и влить в ряды вооружённых формирований", — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас Незалежная концентрирует свои силы не только рядом с ЛНР и ДНР, но и на границе с Крымом. По мнению Гусева, шумиха вокруг информации о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину, инициирована западными спецслужбами, которые получили заказ от лидеров европейских государств и прежде всего США. Но на самом деле эти сообщения ложные, убеждён эксперт.