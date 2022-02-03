Байдена уличили в попытке поднять рейтинг на "спасении мира от войны" России с Украиной

Журналист Глеб Пьяных считает, что США оказались заинтересованы в напряжённой ситуации на Украине. По его словам, американцы решили устроить "пиар-войну" с русскими, чтобы поднять свой рейтинг.

"Команда Байдена сообразила, что это хорошая тема — спасать мир от войны. От войны России с Украиной", — заявил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению Пьяных, это связано с низкими рейтингами американского лидера Джо Байдена и его команды демократов. Он напомнил, что уже в ноябре 2022 года в США состоятся выборы в Конгресс. Именно поэтому Белый дом решил "устроить маленькую победоносную пиар-войну с русскими, чтобы поднять свой рейтинг", уверен эксперт.