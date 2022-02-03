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Байдена уличили в попытке поднять рейтинг на "спасении мира от войны" России с Украиной

По мнению эксперта, команда американского лидера сообразила, что это довольно хорошая тема и она актуальна на фоне падения доверия граждан к демократам.

3 февраля, 10:45

Здание Капитолия, США. Фото © Getty Images / Michael A. McCoy

Журналист Глеб Пьяных считает, что США оказались заинтересованы в напряжённой ситуации на Украине. По его словам, американцы решили устроить "пиар-войну" с русскими, чтобы поднять свой рейтинг.

"Команда Байдена сообразила, что это хорошая тема — спасать мир от войны. От войны России с Украиной", — заявил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению Пьяных, это связано с низкими рейтингами американского лидера Джо Байдена и его команды демократов. Он напомнил, что уже в ноябре 2022 года в США состоятся выборы в Конгресс. Именно поэтому Белый дом решил "устроить маленькую победоносную пиар-войну с русскими, чтобы поднять свой рейтинг", уверен эксперт.

"Умные люди ни в какую войну не верят. На таком фуфле демократы не спасутся", — заключил журналист.

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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