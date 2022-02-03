Лукашенко хочет купить у России почти всю технику, задействованную в учениях
Он назвал такие закупки важными "в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Орловский Павел
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупить у России практически всю военную технику, задействованную в российско-белорусских учениях "Союзная решимость – 2022".
Он отметил важность того, чтобы белорусские военные не просто увидели эту технику "на картинке", но и "подучились ей пользоваться" во время манёвров.
"Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", — сказал Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
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