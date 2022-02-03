Лукашенко хочет купить у России почти всю технику, задействованную в учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупить у России практически всю военную технику, задействованную в российско-белорусских учениях "Союзная решимость – 2022".

Он отметил важность того, чтобы белорусские военные не просто увидели эту технику "на картинке", но и "подучились ей пользоваться" во время манёвров.

"Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", — сказал Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.